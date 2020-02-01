أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، بـ"أنه من المقرر إجلاء المواطنين الروس من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية في الفترة من 3 إلى 4 شباط الحالي"، موضحاً ان "سبب التأخر هو استكمال تنسيق معلومات الطيران من قبل الجانب الصيني"، لافتاً الى انه و"بأمر من الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين ستشارك قوات الفضاء الروسية في إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا".
هذا أعرب بوتين في وقت سابق، عن "ثقته بوقف انتشار وباء كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: سنجلي مواطيننا من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.