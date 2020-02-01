بيسكوف: سنجلي مواطيننا من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ​ديمتري بيسكوف​، بـ"أنه من المقرر إجلاء المواطنين الروس من ​الصين​ بواسطة طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية في الفترة من 3 إلى 4 شباط الحالي"، موضحاً ان "سبب التأخر هو استكمال تنسيق معلومات الطيران من قبل الجانب الصيني"، لافتاً الى انه و"بأمر من الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ​فلاديمير بوتين​ ستشارك قوات ​الفضاء​ الروسية في إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا من ​فيروس كورونا​".

هذا أعرب بوتين في وقت سابق، عن "ثقته بوقف انتشار وباء كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها ​القيادة​ الصينية".