الرئيس العراقي يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس العراقي برهم صالح محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي كلمة له توجه علاوي إلى المتظاهرين بالقول :"ابقوا في الساحات حتى نحدد موعد الانتخابات وقانون الأحزاب ومكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد"، مؤكدا انه "إذا حاولت الكتل السياسية فرض آرائها علي فسأترك التكليف".
وشدد علاوي على أنه "لولا شجاعة الشعب العراقي لما حصل التغيير وابقوا في الساحات حتى تتم محاسبة القتلة، ولا ترجعوا عن التظاهر قبل تحقيق أهدافكم".
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