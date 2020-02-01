سانا: وحدات الجيش السوري تصدت لهجوم بأربع عربات مفخخة ودمرتها بغرب حلب

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ تصدّت لهجوم إرهابي بأربع عربات مفخّخة، ودمّرتها قبل وصولها إلى أهدافها على أطراف حي جمعية الزهراء في غرب حلب".

وكانت قد لفتت في وقت سابق، إلى أنّ "التنظيمات المسلحة تعتدي بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في حلب وتستهدف أحياء الشهباء الجديدة وحلب الجديدة والجميلية".