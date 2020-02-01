لافروف يناقش مع نظيره الصيني التعاون في مكافحة فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ناقش هاتفيا مع نظيره ​الصين​ي ​وانغ يي​، التعاون في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد"، مشيرة الى ان "الجانب الروسي أشاد بالتدابير التي اتخذتها الصين لمكافحة انتشار المرض الناجم عن ​فيروس كورونا​، وجرة مناقشة قضايا التعاون الروسي الصيني في هذا المجال".

هذا وتشارك خمس طائرات تابعة للقوة الجو فضائية الروسية، في إجلاء المواطنين الروس من الصين بسبب الكورونا.