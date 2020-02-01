لافروف يناقش مع نظيره الصيني التعاون في مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي، التعاون في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد"، مشيرة الى ان "الجانب الروسي أشاد بالتدابير التي اتخذتها الصين لمكافحة انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا، وجرة مناقشة قضايا التعاون الروسي الصيني في هذا المجال".
هذا وتشارك خمس طائرات تابعة للقوة الجو فضائية الروسية، في إجلاء المواطنين الروس من الصين بسبب الكورونا.
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