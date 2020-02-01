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سقوط ثلاثة قتلى في إطلاق نار في تورونتو

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قتل ثلاثة أشخاص واصيب آخران بجروح في ​اطلاق نار​، في شقة بوسط تورونتو.ولم تنشر حتى الآن اي معطيات عن هويات الضحايا او دافع اطلاق النار.

وطلب قائد شرطة تورونتو من كل من شهد الواقعة الادلاء بشهادته والاتصال ب​الشرطة​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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