سقوط ثلاثة قتلى في إطلاق نار في تورونتو

قتل ثلاثة أشخاص واصيب آخران بجروح في اطلاق نار، في شقة بوسط تورونتو.ولم تنشر حتى الآن اي معطيات عن هويات الضحايا او دافع اطلاق النار.
وطلب قائد شرطة تورونتو من كل من شهد الواقعة الادلاء بشهادته والاتصال بالشرطة.
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