سقوط ثلاثة قتلى في إطلاق نار في تورونتو

قتل ثلاثة أشخاص واصيب آخران بجروح في ​اطلاق نار​، في شقة بوسط تورونتو.ولم تنشر حتى الآن اي معطيات عن هويات الضحايا او دافع اطلاق النار.

وطلب قائد شرطة تورونتو من كل من شهد الواقعة الادلاء بشهادته والاتصال ب​الشرطة​.