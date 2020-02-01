الموارد المائية المصرية: الاتفاق الثلاثي حول سد النهضة تنقصه الكثير من التفاصيل

أكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر محمد السباعي، أن "الاتفاق الذي أعلن عنه بين مصر و​إثيوبيا​ و​السودان​ برعاية أميركية بصدد ​سد النهضة​ تنقصه الكثير من التفاصيل"، مشيراً الى "وجود اجتماعات في 12 و13 شباط، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري"، متأملاً "الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث"، موضحاً أن "ما جرى التوصل إليه في اجتماعات ​واشنطن​ حتى الآن، هو أن يكون ملء خزان سد النهضة على مراحل، ترتبط بحالة فيضان النهر، بحيث لا تتجاوز كل مرحلة حدا معينا وهو الحد الذي يجري الاتفاق عليه بين الدول الثلاث، بحيث لا تتعرض دول المصب للجفاف"، مشيراً الى ان "تعريف مصطلح الجفاف هو الذي يكون لمدة عام واحد، أما الجفاف الممتد يكون لعدد من السنوات بحيث يكون تدفق ​المياه​ فيها أقل من المعدلات المتوسطة، كذلك حد الجفاف والذي نطلق عليه السنين الصحيحة ويتم معالجتها وفقا لقواعد محددة تم الاتفاق عليها وستكون واضحة في الاتفاق النهائي".