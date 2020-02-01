بدء اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط

بدأ اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن خطة السلام في ​الشرق الأوسط​، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد كشف يوم الثلثاء الماضي، لأوّل مرة عن البنود الأساسيّة لـ"صفقة القرن"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض.

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