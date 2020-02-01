شركات الطيران تطبق إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

في الوقت الذي علقت فيه العديد من شركات الطيران رحلاتها للصين بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد، فإن الشركات التي ما زالت تقوم بتسيير رحلاتها للدولة الأسيوية بدأت تطبق سلسلة من الاجراءات لمنع انتشار المرض القاتل.

منع الأغطية والمناشف وتعليق بيع المنتجات

وأعلنت شركة طيران هونج كونج "كاثاي باسيفيك" أنها لن تقدم بعد الآن مناشف أو أغطية أومجلات للركاب على رحلات الشركة وعلى رحلات الشركة التابعة لها "كاثاي دراجون" المتجهة للبر الرئيسي للصين أو القادمة من هناك.

كما سيتم تعليق عمليات بيع المنتجات على متن الرحلات الجوية أو الخدمات بواسطة العربات التى يقوم بها أطقم الضيافة. © متوفر بواسطة الوطن

فيما سيحصل ركاب الدرجة السياحية والدرجة الاقتصادية على وجبات سريعة ساخنة تقدم في أكياس للاستخدام لمرة واحدة بدلا من الوجبات المعتادة الساخنة التي يتم تقديمها على صينية كالمعتاد.