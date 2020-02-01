دبي - بواسطة محمد فارس © MH/IVE قسم خاص باستقبال الحالات التي يشتبه في إصابتها بكورونا في مستشفى البشير في عمان.الأردن يجلي عشرات الطلاب من ووهان الصينية

وصلت طائرة أردنية قادمة من ووهان الصينية، اليوم السبت، إلى العاصمة عمان، وعلى متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيون الدارسون في المدينة.

وأكد وزير الصحة بالوكالة، صالح الخرابشة، أنه لا توجد إصابات بين الطلبة الأردنيين القادمين على متن الطائرة، لافتا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات احترازية للطلبة، حيث سيتم نقلهم إلى قسم العزل في مستشفى البشير الحكومي.

وأعلن وزير النقل، خالد وليد سيف، أن الطائرة أقلت على متنها 54 أردنيا و7 فلسطينيين وبحرينيا وتونسيا وسوريا.

وكانت السلطات الصينية أجرت، صباح الجمعة، فحصا طبيا احترازيا للمواطنين الأردنيين في مطار ووهان، وذلك قبيل نقلهم بطائرة خاصة إلى الأراضي الأردنية.

المصدر: "عمون"