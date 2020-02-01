وصلت طائرة أردنية قادمة من ووهان الصينية، اليوم السبت، إلى العاصمة عمان، وعلى متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيون الدارسون في المدينة.
وأكد وزير الصحة بالوكالة، صالح الخرابشة، أنه لا توجد إصابات بين الطلبة الأردنيين القادمين على متن الطائرة، لافتا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات احترازية للطلبة، حيث سيتم نقلهم إلى قسم العزل في مستشفى البشير الحكومي.
وأعلن وزير النقل، خالد وليد سيف، أن الطائرة أقلت على متنها 54 أردنيا و7 فلسطينيين وبحرينيا وتونسيا وسوريا.
وكانت السلطات الصينية أجرت، صباح الجمعة، فحصا طبيا احترازيا للمواطنين الأردنيين في مطار ووهان، وذلك قبيل نقلهم بطائرة خاصة إلى الأراضي الأردنية.
المصدر: "عمون"
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يجلي عشرات الطلاب من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.