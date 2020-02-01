أتليتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع لاعب مغربي

تعاقد فريق أتليتيكو مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي عبد الإله دمار، البالغ من العمر 19 سنة، بموجب عقد يمتد حتى سنة 2023 قادما من فريق كورنيا، الممارس ضمن المجموعة الرابعة لبطولة القسم الثاني حرف باء بإسبانيا.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن اللاعب المغربي سيلتحق بالفريق الرديف لأتليتيكو مدريد، الذي ينشط ضمن المجموعة الأولى لبطولة الدوري الاسباني الثاني حرف باء.

وشارك عبد الإله خلال الموسم الجاري في 14 مباراة رفقة فريقه السابق، فضلا عن مباراة أخرى برسم مسابقة كأس الملك، ونجح في توقيع 3 أهداف رفقة فريق كورنيا قبل أن يلتحق بفريق العاصمة مدريد.