العثور على رضيع حديث الولادة بشارع في تطوان..كان ملفوفا في غطاء أبيض وهويته مجهولة

عثر مواطنون ليلة أمس الجمعة، بتطوان، على رضيع حديث الولادة متخلى عنه، في قارعة الطريق، على مستوى حي دار مورسيا.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن مواطنين عثروا على رضيع ملفوف بقماش أبيض وغطاء، ليتم الاتصال بالمصالح الامنية، التي حضرت إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة وتحديد هوية أبويه الحقيقيين.

ونقل الرضيع بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى قسم الأطفال بمستشفى سانية الرمل، قصد إخضاعه للفحوصات الطبية الضرورية.