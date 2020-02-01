أبطال إفريقيا.. الوداد يخسر معركة الصدارة لصالح صان داونز الجنوب إفريقي

عاد فريق الوداد الرياضي اليوم السبت، بهزيمة من جنوب إفريقيا ضد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، لحساب سادس وآخر جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببروتوريا، وأدارها الحكم السنغالي داودا غويي، بتقدم صاحب الأرض بهدف نظيف، أحرزه اللاعب ريكاردو ناسيمينتو عن طريق ركلة جزاء، في آخر أنفاس الـ45 دقيقة الأولى.

ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة المواجهة خلال جولتها الثانية، لتعلن صافرة داودا عن نهاية اللقاء بفوز صن داونز بهدف للاشيء.

ومكن هذا الانتصار الفريق الجنوب إفريقي من إنهاء دور المجموعات متصدرا لمجموعته برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن ممثل كرة القدم الوطنية، علما أن الفريقين معا ضمنا تأهلها إلى ربع النهائي قبل خوض هذه المواجهة.