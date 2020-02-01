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شدد شرف الدين دينار، المدرب المغربي المقيم ببرشلونة ومكتشف العديد من لاعبات المنتخب، على كونه يحس بالفخر والإعتزاز لخدمته المغرب من خلال تقديم لاعبات مغربيات محترفات بالدوري الإسباني لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية.
وقال شرف الدين، في اتصال هاتفي من برشلونة مع “اليوم 24″، إنه عمد إلى تشكيل منتخب نسوي للمغربيات الممارسات بالدوري الإسباني، وبرمج العديد من المباريات الودية خلال فترات توقف البطولة، مستغلا العلاقة الجيدة التي تربطه بمسؤولي الفرق التي تنتمي إليها اللاعبات المغربيات.
وأوضح شرف الدين، مدرب شبان فريق تيراسا الإسباني، أنه طعم الفئات العمرية للمنتخب بالعديد من اللاعبات، بينهن كوثر التقي 22 سنة الممارسة بفريق ساباديل، نورة الوديني 17 سنة من فريق سانس برشلونة، ودليلة بورحو من فريق تيراسا، وفاطمة غربي من فريق مون فيميني الكتالوني، لاعبتي منتخب أقل من 20 سنة.
وأكد المتحدث ذاته على كون الفرق الإسبانية تزخر بالعديد من اللاعبين الموهوبين، الذين بإمكانهم تعزيز الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية، على غرار اللاعبات اللائي التحقن بمختلف فئات المنتخبات النسوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتشف لاعبات المنتخب بإسبانيا لـ “اليوم 24”: “إسبانيا تزخر بالمواهب المغربية وفخور بخدمة بلدي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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