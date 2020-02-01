دوري الأبطال.. الوداد ينهي الشوط الأول متأخرا أمام مضيفه صن داونز

انتهت مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق الوداد الرياضي ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، برسم سادس وآخر جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بتقدم صاحب الأرض بهدف نظيف.

ولم يقو مهاجمو الوداد، وصن داونز على هز الشباك في الـ45 دقيقة الأولى من عمر المباراة التي يحتضنها ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببروتوريا، قبل أن يظهر ريكاردو ناسيمينتو، ويفتتح التسجيل في آخر أنفاسها، لتعلن صافرة السنغالي داودا غويي عن نهاية الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف دون رد.

ودخل الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الفريق الأحمر، المباراة بتشكيلة ضمت التكناوتي في حراسة المرمى، ثم العملود، وكومارا، والرحيلي، وكادارين، بالإضافة لجبران، وأسرير، والكرتي، والحسوني، ثم المترجي، وكازادي كاسينغو.

وضمن فريقا الوداد وصن داونز تأهلهما عن هذه المجموعة، إذ تشكل مباراة اليوم، الحسم في هوية صاحب الصدارة، التي يحتلها لحد الآن الفريق الجنوب إفريقي، متقدما بفارق 5 نقاط عن ممثل كرة القدم الوطنية.