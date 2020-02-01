شاهد.. محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه رسميا برئاسة الحكومة العراقية الجديدة

السبت 1 فبراير 2020

أعلن السياسي محمد توفيق علاوي، السبت، تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



وسبق لمحمد توفيق علاوي أن شغل منصب وزير الاتصالات في العراق، لكنه قدم الاستقالة في حقبة نوري المالكي بعد خلاف بين الطرفين.

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وترفض ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات أخرى تسمية أي مرشح سبق له أن تسلم منصبا حكوميا في الدولة العراقية، وتطالب بالبحث عن مرشح مستقل غير منتم لأي كتلة سياسية أو حزبية وغير مزدوج الجنسية.

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