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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن يتحدث حول ملابسات مقتل حد اهم عناصر تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي محمد علي صالح الناخبي، ملابسات مقتل قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة باليمن
وقال "صالح" في حوار خاص وفقا لــ "اليمن العربي"، بأن الريمي أحد كبار عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكان محبوس في البحث الجنائي في عدن.
وأضاف بانه هرب مع مجموعة ومنهم الوحيشي وغيرهم، حتي سمعنا أمس عن مقتله، فهذه العناصر سلكت مسلك مغاير للنهج الديني القويم السليم والخروج عن الحكام عن اجماع الملسمين، فمقتله تصحيح واعطاء فرصة للأخرين بأن يصححوا من مسارهم، فالدين الإسلامي دين تسامح ودين رحمة.
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