5 طائرات عسكرية تشارك في إجلاء المواطنين الروس من الصين

السبت 1 فبراير 2020

صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، إن 5 طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية تشارك في إجلاء المواطنين الروس من الصين.



وأضافت "سيتواجد بكل طائرة أطباء عسكريين وخبراء بوزارة الدفاع الروسية في مجال علم الفيروسات مع أدوات تشخيصية حديثة ومعدات الوقاية الشخصية وكذلك الأدوية اللازمة".

وأكد البيان أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية وجه وزير الدفاع سيرغي شويغو بإنشاء خط نقل جوي لإجلاء المواطنين الروس من الصين".

Advertisements

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين، إنه "بتعليمات من الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، ستشارك القوة - الجو فضائية الروسية في بإجلاء المواطنين الروس من المناطق الصينية الأكثر تضررا من فيروس كورونا والتي اليوم ستبدأ بتشغيل رحلاتها الجوية". وأمس الجمعة، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعرب فيها عن خالص تعاطفه ودعمه لكل لكل الأسر التي أصابها مكروه، وكذلك تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى".

وأبدى بوتين ثقته في الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية، لوقف انتشار الوباء وتقليل الأضرار الناجمة عنه".

وأكد بوتين على استعداد موسكو لتقديم المساعدة للشعب الصيني الصديق".

كما وجه الرئيس الروسي السلطات المختصة الروسية بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الصينية ذات الصلة من أجل التغلب على التهديد المشترك في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية نتيجة تفشي الوباء في عدد من الدول.