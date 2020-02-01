الحديدة.. أضرار بمحال ومنازل المواطنين جراء قصف حوثي بالتحيتا 

السبت 1 فبراير 2020

تعرضت منازل المواطنين والمحلات التجارية لأضرارا بالغة جراء قصف مليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالمدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.



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وقال عدد من المواطنين في التحيتا، إن مليشيات الحوثي شنت قصف واستهداف واسعة على المدينة، الحقت اضرارا كبيرة بمنازل المواطنين والمحلات التجارية، كما تسبب بإصابة 4 مدنيين بينهم طفلين.

وأضاف المواطنين أن قذائف ونيران مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة حيث تعرض منزل أحد المواطنين لأضرارا بالغة، كما الحقت أضرار جزئية بالمحلات التجارية المتواجدة وسط المدينة وتواصل مليشيات الحوثي عمليات قصف الأحياء السكنية المكتضة بالسكان أدت إلى تدمير مئات المنازل والمحلات التجارية والممتلكات العامة وسقط جرائها مئات الشهداء والآف الجرحى من المدنيين.