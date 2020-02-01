اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع قائد محور تعز آليات المحاسبة للمتسببين بالانتهاكات 

السبت 1 فبراير 2020

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، لقاءاً مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل في مقر قيادة المحور بالمحافظة.



وفي مستهل اللقاء عبر اللواء الركن خالد فاضل عن تثمينه للقاءات المتكررة مع أعضاء وطاقم اللجنة الوطنية والاستماع لملاحظاتهم القانونية الخاصة بوضع حقوق الإنسان في محافظة تعز لما فيه تطبيق القانون و استعداد قيادة المحور للرد على مخاطبات اللجنة الوطنية بشأن الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها.

من جهتها استعرضت عضو اللجنة إشراق المقطري أجندة الاجتماع مع قيادة محور تعز والتي تهدف إلى الإستماع للردود الخاصة بعدد من الوقائع التي تحقق بها اللجنة والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة الأخيرة في مدينة تعز ومنسوبة إلى بعض الأفراد المنتمين إلى الألوية العسكرية التابعة للجيش الوطني.

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وكان من أهمها حوادث قتل خارج نطاق القانون والسطو على بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والاعتداء على مستشفى الثورة والوقوف على ماهية إجراءات المحاسبة الداخلية التي قامت بها قيادة المحور لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات ومنع تكرارها بما يساعد في حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار.

وأثناء الزيارة جرى معاينة المباني الصالحة أمنيا وبنيويا لتسليمها لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بناء على مطالبة اللجنة الوطنية وذلك لتقديم الحماية القانونية والاجتماعية لبعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من النساء والأطفال.

حضر اللقاء مدير الاستخبارات العسكرية بمحور تعز العميد عبده البحيري، ومدير استخبارات اللواء 17 مشاة العقيد أحمد قحطان من جانب محور تعز، و المحاميان رغدة المقطري ونورالدين المنصوري من جهة اللجنة الوطنية للتحقيق.