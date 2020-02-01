قرقاش: خطة ترامب ليست تصورا نهائيا

السبت 1 فبراير 2020

انور قرقاش

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا تمثل تصورا نهائيا، مؤكدا أهمية الحوار لتحقيق السلام.

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وذكر قرقاش، خلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية لمناقشة الخطة الأمريكية، "تؤكد الإمارات دعمها نحو الجهود الرامية لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية مع تغليب الحكمة".

وأكد الوزير الإماراتي "ضرورة دعم الحوار والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين لضمان ألا يحدث أي تقويض لعملية السلام". وتابع "خطة السلام لا تمثل تصورا نهائيا، لأن التصور النهائي يقوم على موافقة الطرفين"، مؤكدا "مركزية حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن، ومبادرات السلام العربية".

وعـقد مجلس جامعة الدول العربية، الاجتماع غير العادي على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق بمقر الجامعة في القاهرة، وذلك لمناقشة الموقف العربي من الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن" التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.