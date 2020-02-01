ماكغورك: محمد علاوي خيار قوي ويستحق الدعم الكامل والمبكر

وقال ماكغورك في تغريدة على "تويتر"، إن "محمد علاوي، يعد خياراً قوياً لمنصب لرئيس الوزراء العراقي، لكنه سيواجه نفس التحديات في ضوء تشكيل البرلمان العراقي بعد انتخابات 2018".

واوضح "دعونا نأمل أن يتمكن من تنفيذ الإصلاحات مع توجيه العراق نحو انتخابات جديدة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، إنه يستحق الدعم الأمريكي الكامل والمبكر".



وكان علاوي، قد اعلن في وقت سابق اليوم السبت، بان رئيس الجمهورية كلفه بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية بشكل رسمي.