اكد المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك، ان محمد علاوي، خيار قوي لمنصب رئيس وزراء العراق، مبيناً انه يستحق الدعم الاميركي الكامل والمبكر.
وقال ماكغورك في تغريدة على "تويتر"، إن "محمد علاوي، يعد خياراً قوياً لمنصب لرئيس الوزراء العراقي، لكنه سيواجه نفس التحديات في ضوء تشكيل البرلمان العراقي بعد انتخابات 2018".
واوضح "دعونا نأمل أن يتمكن من تنفيذ الإصلاحات مع توجيه العراق نحو انتخابات جديدة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، إنه يستحق الدعم الأمريكي الكامل والمبكر".
وكان علاوي، قد اعلن في وقت سابق اليوم السبت، بان رئيس الجمهورية كلفه بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية بشكل رسمي.
واوضح "دعونا نأمل أن يتمكن من تنفيذ الإصلاحات مع توجيه العراق نحو انتخابات جديدة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، إنه يستحق الدعم الأمريكي الكامل والمبكر".
وكان علاوي، قد اعلن في وقت سابق اليوم السبت، بان رئيس الجمهورية كلفه بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية بشكل رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكغورك: محمد علاوي خيار قوي ويستحق الدعم الكامل والمبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.