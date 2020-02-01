الحشد يعلن تشكيل طوق أمني بعمق 60 كم قرب الحدود العراقية السورية

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تشكيل طوق أمني بعمق 60 كم قرب الحدود العراقية السورية. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي شكلت طوقا أمنيا عمق 60 كم في الصحراء الغربية بمحافظة الانبار قرب الحدود العراقية السورية لمنع اية محاولات تسلل لفلول “داعش”.



وأضاف أن "الحشد الشعبي قام ايضا بتعزيز نقاط الانتشار على الحدود العراقية السورية"، مؤكداً أن" أبطال الحشد يرابطون في مواقعهم لصد اية تحركات لفلول داعش ودرء خطرهم رغم الظروف الجوية القاسية".



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