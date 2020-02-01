تعرف على رئيس الحكومة المكلف

التحق في الجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة البكلوريوس في هندسة العمارة عام 1980، انتمى إلى حزب الدعوة الاسلامية ثم ترك الحزب فيما بعد.

دخل المعترك السياسي ضمن قائمة اياد علاوي الليبرالية منذ عام 2005.



انتخب عضواً لمجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006 حتى تعيينه وزيراً للاتصالات منذ اواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

التحق مرة اخرى بمجلس النواب عوضاً عن النائبة المتوفية عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.

انتخب عام 2010 عضواً في مجلس النواب ثم تم تعيينه وزيراً للاتصالات نهاية عام 2010، وقد قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي في نهاية عام 2012.

