محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه بتشكيل الحكومة

وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته الخليج 365، إنه "بعد ان كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة قبل قليل، أردت ان اخاطب المتظاهرين بشكل عام"، مبيناً أنه "لولا شجاعتكم لما كان هناك تغييراً في البلد، تحملتم الكثير وصبرتم كثيراً، وأنا مؤمن بكم واطلب منكم الاستمرار في التظاهرات".وأضاف :"لأنكم ان لم تكونوا معي سأكون وحدي ولن استطيع فعل أي شيء"، موضحاً :"فخور بما عملتوه من اجل التغيير، وانا الآن موظف لديكم واحمل رسالة كبيرة، فلا ترجعوا اذا لم تأخذوا ما تريدوه، تظاهروا واهتفوا هذا بلدكم وهذا حقكم".

وتابع علاوي، :"يجب ان نحميكم بدل أن نقمعكم وسلاح الدولة يجب ان يرفع بوجه من رفع سلاحه عليكم، وابقوا لمحاسبة القتلة ونعوض أسر الشهداء ونعالج الجرحى ونرجع هيبة الدولة والقوات الامنية ونصلح الاقتصاد ونحارب الفساد ونشكل الحكومة".



وأكد :"إذا فرضت الكتل السياسية مرشحيهم فسأخرج واتكلم معكم، واترك هذا التكليف مثلما تركتم دراستكم من اجل الوطن فسأترك التكليف لاجلكم بما يمليه علي ضميري"، مبيناً :"أنتم خرجتم تطالبون بوطن وإذا لم أحقق مطالبكم فلا استحق التكليف".