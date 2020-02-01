حزب الدعوة: لسنا جزءاً من سيناريو تكليف اي مرشح لرئاسة الوزراء

وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حزب الدعوة الاسلامية يعلن للعراقيين جميعاً انه ليس له اية علاقة بانتخاب اية شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي توافق عليها العراقيون".

وأضاف أنه "رغب منذ اليوم الاول لبدء عملية الترشيح ان يكون المرشح لرئاسة الوزراء مستقلاً كفوءاً نزيهاً قادراً على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبيا لطموحات الشعب وحراكه، متمكنا من توفير الاجواء الانتخابية الامنة لكي يدلي العراقيون باصواتهم دون اية ممارسات غير قانونية حتى تكون صناديق الاقتراع هي الية التغيير الدستورية".



وتابع أن "حزب الدعوة الاسلامية باعتباره ضمن كتلة دولة القانون يعلن انه ليس جزءاً من سيناريو تكليف اي مرشح لرئاسة الوزراء الان".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، باتفاق خمس كتل نيابية على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، فيما أشار إلى ان ائتلاف دولة القانون رفض ترشيحه.