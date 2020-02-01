التعادل الايجابي يحسم المواجهة الزرقاء بين ليستر وتشيلسي

الشوط الأول بدأ بتحفظ كبير من كلا الفريقين ولكن تشليسي كان الأخطر في أول 20 دقيقة من عمر المباراة ولكن بعد ذلك نجح ليستر سيتي في العودة إلى أجواء المباراة.

ليستر كاد يسجل الهدف الأول عن طريق جايمي فاردي بعد عرضية اللاعب يوري تيليميناس، ولكن قدم نجولو كانتي أبعدت الكرة.



الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول شهدت أول فرصة خطيرة من ليستر سيتي بعد ركلة ركنية نفذها جايمس ماديسون قبل أن تصل الكرة تشيلويل فوق العارضة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ولكن استحواذ تشيلسي على الكرة كان أكبر من فريق ليستر سيتي.

ومع صافرة بداية الشوط الثاني سجل اللاعب الألماني أنطونيو روديجر الهدف الأول بعد ركنية نفذها ماونت وضعها برأسية رائعة روديجر في المرمى.

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الدقيقة 52 شهدت تسجيل ليستر سيتي هدف التعادل عن طريق اللاعب هارفي بارنز، بعد هجمة منظمة لأصحاب الأرض من الجبهة اليسرى انتهت بإختراق لمنطقة جزاء تشيلسي عن طريق هارفي بارنز، ليسدد الكرة قوية على مرمى تشيلسي.



بنيامين تشيلويل سجل الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد عرضية اللاعب يوري تيليميناس ليسددها تشيلويل في المرمى مباشرة.

تشيلسي رفض أن يخرج خاسراً في المباراة ووضع الهدف الثاني عن طريق صاحب الهدف الأول أنطونيو روديجر، بعد ركلة حرة لصالح فريقه في أعلى الزاوية اليمنى للحارس كاسبر شمايكل.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 41 نقطة في المركز الرابع فيما وصل رصيد ليستر سيتي إلى 49 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب البريميرليج.

