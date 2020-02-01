نائب: رئيس الجمهورية كلف محمد توفيق علاوي وعلى القوى السياسية دعمه

وقال الخالدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تكليف علاوي هي مرحلة مهمة في طريق التغيير والاصلاح والمضي ببناء دولة مؤسسات هدفها الاول خدمة المواطن والوطن بعيدا عن الاجندات والمصالح الخاصة"، مشيراً الى "الدور الوطني الاستثنائي الذي مارسه النواب المتحررين ممن وقعوا على طلب الترشيح بعد جهود ومشاورات ولقاءات مستمرة مع القوى السياسية الوطنية وتنسيقيات الجماهير المطالبة بالحقوق وانسجاما مع دعوات المرجعية في اختيار شخصية غير جدلية وصولاً الى اختيار الشخصية التي حصلت على توافق وقبول سياسي وجماهيري".واضاف أن "القوى السياسية مطالبة اليوم، بدعم محمد توفيق علاوي، والتصويت في منح الثقة لتشكيلته الحكومية ودعم حكومته في خطواتها الاصلاحية بغية استكمال خطوات العبور بالعراق الى بر الامان و توفير البيئة المناسبة للبناء والاعمار والتصدي للملفات الحيوية والمهمة التي نادت بها ساحات التظاهر".

وشدد الخالدي، على "أهمية تكاتف القوى جميعاً لانجاح مهمة الحكومة المقبلة والبحث عن مصلحة العراق وشعبه أولاً بعيداً عن أي مصالح ضيقة كانت السبب في حالة الانحدار والتراجع بالوضع العام طيلة الفترات السابقة".

