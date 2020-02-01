مصدر: اتفاق خمس كتل ورفض لدولة القانون على ترشيح علاوي

أفاد مصدر أمني، السبت، باتفاق خمس كتل نيابية على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، فيما أشار إلى ان ائتلاف دولة القانون رفض ترشيحه. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "كتل الفتح وسائرون والنصر وعطاء النيابية، وافقت على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء". وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون رافض لغاية الآن لترشيح علاوي". وكان مصدر مطلع قد افاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بأن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة سيتم اليوم بعد الثامنة مساءً.

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