افاد مصدر مطلع، السبت، بأن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة سيتم اليوم بعد الثامنة مساءً.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "موعد تكليف محمد توفيق علاوي سيتم اليوم الثامنة مساءً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكشف مصدر مطلع، السبت، عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة سيتم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.