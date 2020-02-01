مصدر: تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة سيتم اليوم

افاد مصدر مطلع، السبت، بأن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة سيتم اليوم بعد الثامنة مساءً.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "موعد تكليف محمد توفيق علاوي سيتم اليوم الثامنة مساءً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكشف مصدر مطلع، السبت، عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.