بومبيو يدعو لإنهاء الجمود السياسي بين بلاده وبيلاروسيا

وزير الخارجية الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي- أ ف ب

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إلى إحراز "تقدم حقيقي" في العلاقات بين بلاده وبيلاروسيا وإنهاء الجمود السياسي، خلال لقائه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في مينسك.

وهذا أول زيارة إلى بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا، يقوم بها وزير خارجية أمريكي منذ عام 1994 عندما رافق وارن كريستوفر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في أعقاب محادثات مع الرئيس "عقدان ونصف، فترة طويلة جداً، تأخرنا قليلاً".





وفي اجتماع في "قصر الاستقلال" المهيب في العاصمة قال بومبيو للوكاشينكو "مضى وقت طويل"، مضيفاً أن واشنطن تريد بناء علاقات أوثق.

وقال: "نحن على ثقة بأننا معاً يمكننا إحراز تقدم حقيقي في كل أبعاد علاقتنا".

وأضاف: "كل هذه الأشياء أتمنى أن ترونها كمسعى بحسن نية للانخراط حقيقة سياسياً ودبلوماسياً".

وقال لوكاشينكو لبومبيو "من الجيد جداً أنك خاطرت بالمجيء إلى مينسك بعد سوء الفهم المتعدد بين بيلاروسيا والولايات المتحدة".

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ويقوم بومبيو بجولة على دول سوفيتية سابقة بدأها في أوكرانيا، حيث تشمل جولته في كازاخستان وأوزبكستان بآسيا الوسطى.

وتقول واشنطن إنها تريد "تطبيع" العلاقات مع مينسك، في وقت يسعى لوكاشينكو إلى تحقيق ثقل موازٍ للعلاقات مع الجار العملاق روسيا، الحليف الرئيسي لمينسك، الذي يمدها بالطاقة.

وأضاف "ندرك أنكم جيران، هناك تاريخ طويل مع روسيا، المسألة لا تتعلق بالاختيار بين الاثنين".

ومع ذلك فقد عرض احتمال تزويد بيلاروسيا بنفط أمريكي رخيص في وقت بدأت مينسك مؤخراً استيراد كميات من النفط النرويجي وسط خلاف مع روسيا بشأن الأسعار.

وقال في المؤتمر الصحفي "منتجو الطاقة لدينا مستعدون لتسليم 100% من النفط الذي تحتاجون إليه بأسعار تنافسية". وأضاف "ما عليكم إلا الاتصال بنا".

وتعارض الولايات المتحدة مساعي موسكو جذب بيلاروسيا أكثر في دائرة نفوذها.

وقال بومبيو للصحفيين إن "الولايات المتحدة تريد مساعدة بيلاروسيا على بناء دولة ذات سيادة".

وترتبط روسيا وبيلاروسيا بعلاقات وثيقة تجارية وعسكرية منذ فترة طويلة، لكن الكرملين يدعو إلى اندماج أكبر فيما يعارض لوكاشينكو الوحدة التامة.

ولم تتبادل الولايات المتحدة وبيلاروسيا السفراء منذ 2008، وسط خلاف بشأن عقوبات اقتصادية. لكن بومبيو قال إنه يأمل في إنهاء الجمود الدبلوماسي الطويل قريباً.