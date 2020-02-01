للمرة الأولي.. القوات البريطانية الخاصة تجند النساء بشرط اجتياز اختبارات الرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

أعلنت القوات الجوية البريطانية الخاصة المعروفة بـ“ SAS“ عن تجنيد الإناث لأول مرة في تاريخها.



وأشار إعلان على موقع التوظيف الخاص بالجيش، إلى أنه يجب أن يكون المتقدمون على استعداد ”للالتزام بمتطلبات التدريب المكثفة والممتدة“، وفقًا لما نقلته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتبدأ الدورة الأولى في يونيو/حزيران المقبل، وتم تحديث الإعلانات عبر الإنترنت لجنود الاحتياط في القوات الخاصة للإعلان أن المجندين ”من الذكور والإناث“ سيتم الترحيب بهم.

وتبحث SAS عن متطوعين لوحداتها العسكرية 21 و 23، الذين يجب أن تتراوح أعمارهم بين 17 عامًا وتسعة أشهر و 42 سنة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة سابقة، أو حتى 50 عامًا إذا كانوا قد خدموا سابقًا في القوات.

Advertisements

ويجب أن يجتاز المتقدمون من كلا الجنسين نفس الاختبارات الصعبة، بما في ذلك حمل حقيبة على الظهر وزنها 22 كيلوغراما (48 رطلاً) أثناء مسيرة شاقة طولها ثمانية أميال على مدار الساعة مع اختبار التحمل النهائي.

وقال مصدر: ”ستكون هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها للمجنّدات بالتطوع في الدورة، ونعلم أن هناك بعض النساء الأقوياء في انتظار التقدم إلى الأمام“.

وأيد أندي ماكناب، جندي سابق في قوات الاحتياط الخاصة بـ SAS هذه الخطوة، متسائلًا هل هذه الخطوة محاولة لأن يصبح الجيش أكثر شعبية؟.

وتنهي هذه الخطوة أخيرًا سمعة الهيمنة الذكورية في مثل هذه الأدوار، ويأتي ذلك بعد تغيير القواعد التي تسمح للنساء بالعمل في أدوار ”القتال عن قرب“.

وقوات الخدمات الجوية الخاصة وتختصر بـSAS، هي قوات خاصة بريطانية تهدف إلى جمع العمليات الحربية ومشاركتها لتحقيق الأمن والمصالح البريطانية، وإفشال المشروع المهدد لبريطانيا.