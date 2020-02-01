فيتنام تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

أكدت السلطات الفيتنامية اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين بين المواطنين المحليين. وذكرت صحيفة "VNExpress" المحلية، أن الحالة لموظفة استقبال في فندق بمقاطعة خانه هوا جنوبي البلاد تبلغ من العمر 25 عاماً تم تشخيص إصابتها بالمرض بعدما تعاملت مع سائحين صينيين اثنين، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في فيتنام إلى 6. وأعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 259، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 11 ألف و791 حالة. وتتشابه أعراض فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "2019-nCoV" بشكل مؤقت، مع أعراض البرد، إلا أنها قد تكون مصحوبة بحمى وشعور بالإرهاق وسعال جاف وضيق في التنفس.

