مصر: حبس المقاول الهارب محمد علي 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهرة، بمعاقبة كلا من المقاول الهارب محمد علي، وهويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكلا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحق عليهم أداوها. كشف القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم محمد علي، وهويدا خليل محمود، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بحبس المتهم محمد علي، المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات، وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر. وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر(تشرين الأول) 2012 حتى 7 سبتمبر(أيلول) 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً، فيجوز الحكم عليه غيابيا طبقا للمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

