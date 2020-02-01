مصر: الإفراج عن 498 سجيناً بعفو رئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

أفرجت السجون المصرية، عن 498 سجيناً جديداً، بعفو رئاسي وإفراج شَرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية واستمراراً لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر بتلك المناسبة بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون المصرية، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 129 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 369 نزيلاً إفراجاً شرطياً. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

