إغلاق الحدود قد يوسع انتشار فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من إغلاق الحدود لوقف انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد من الصين، معتبرة أنه قد لا يكون إجراءً فعالاً، بل قد يسرع انتشار الفيروس. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير لصحافيين في جنيف، إن اغلاق الممرات الحدودية الرسمية يؤدي إلى "فقدان امكانية تتبع الناس ومراقبة تحركاتهم". وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها قالت إنها لا توصي بتقييد حركة التجارة، أو السفر، وحضت الدول التي اتخذت اجراءات مماثلة على مراجعتها. وأوقفت عدة دول التجارة مع الصين، أو منعت دخول مسافرين من مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة بداية الشهر الماضي. لكن ليندماير قال إن جهود الدول لإيقاف الفيروس بإغلاق الحدود ومنع دخول القادمين من الصين قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وقال المتحدث: "قد يكون منطقياً أن تقول إننا نواجه خطراً من الخارج، فلنقفل على أنفسنا... لكننا نعرف من تجارب سابقة، سواءً كانت فيروس إيبولا، أو في حالات أخرى أراد الناس السفر فيها... إذا كانت الممرات الرسمية مغلقة، فسيجدون طرقاً غير رسمية". وأضاف ليندماير "لكن الطريقة الوحيدة للمراقبة، بفحص درجة الحرارة مثلا، تكون عبر الرحلات الرسمية، والتأكد من أن كان القادمين عبر الحدود الرسمية يحملون علامات إصابة". وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "هذا سبب مهم جداً لإبقاء نقاط العبور الحدودية الرسمية مفتوحة".

