شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 أعلن وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أمام اجتماع لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

Advertisements وبحث الوزراء العرب خلال الاجتماع الطارئ الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“، والتي تثير غضب الفلسطينيين. وقال الوزير السعودي خلال الاجتماع الوزاري الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس: ”نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية‎“. وأعلن الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماع، رفضه المطلق للخطة الأمريكية، قائلا إن التاريخ لن يسجل أنه ”باع القدس أو تنازل عنها“ للاحتلال الإسرائيلي.

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