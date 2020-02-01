شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تنتقد قيود السفر الأمريكية ضد مواطنيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 انتقدت وزارة الخارجية الصينية الحكومة الأمريكية بسبب فرض قيود على دخول المواطنين الصينيين بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسببه. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا شونيونغ "بينما أوصت منظمة الصحة العالمية بشكل خاص بعدم فرض أي قيود على السفر، قررت الولايات المتحدة التحرك في الاتجاه المعاكس، وقدم ذلك مثلاً سيئاً، من المؤكد أن ذلك ليس بادرة حسن نية". ومن بين الإجراءات الأمريكية الجديدة فرض حظر على دخول المواطنين الأجانب، بخلاف أسر المواطنين الأمريكيين والسكان الدائمين، الذين سافروا إلى الصين خلال الأيام الـ14 الماضية.





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