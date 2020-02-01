شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجاران يهزان مقديشو ومقتل شخصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 هز انفجاران العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت، ولقي شخصان حتفهم في أحدهما. وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية اسماعيل مختار عمر، إنه جرى استهداف سيارة خاصة بمسؤول أمن إقليمي شمالي المدينة ما أسفر عن مقتل حارسين وإصابة مسؤول محلي. وفي جنوب المدينة، استهدفت سيارة مفخخة مجموعة من الجنود الذين ينتمون لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم". وتبادل الجنود إطلاق النار مع مسلحين مجهولين، ولم ترد تقارير بسقوط قتلى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.





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