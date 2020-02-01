شكرا لقرائتكم فيديو صيني يكشف تعافي 20 مريضاً من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت لقطات نشرتها السلطات الصينية تعافي حوالي 20 مريضاً خلال خروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت إنهم تعافوا تماماً من فيروس كورونا.
ولم تتجاوز اللقطات التي بثتها وسائل إعلام حكومية 11 ثانية، وتُظهر عددا من المرضى يهتفون ويرفعون إشارة النصر أمام باب مستشفى جينيانتان في مدينة ووهان، بؤرة المرض الذي انتشر عالميا.
وكان هؤلاء يرتدون الأقنعة على وجوههم، حسبما يظهر في اللقطات.
وتم السماح للمرضى بالمغادرة في الخامسة من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، طبقا لوسائل إعلام رسمية في المقاطعة.
وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية التي نشرت الفيديو أيضا، إن هذه هي المرة الأولى التي يتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى في يوم واحد.
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