الصين تستنجد بأوروبا بعد تفشي فيروس كورونا

في بيان رسمي ، طلب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ من الاتحاد الأوروبي توفير الإمدادات الطبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين إلى 259 حالة.

لى تحدث إلى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على الهاتف وكشف أنه يأمل في شراء اللوازم الطبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "من خلال القنوات التجارية".

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين إلى 259 ، حيث أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عن قيود حدود جديدة على الأجانب الذين كانوا في الصين.