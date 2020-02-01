مقتل 4 أشخاص جدد في تشيلي مع تصاعد الإحتجاجات وتفاقم الأزمة الاجتماعية

قُتل شخص من جرّاء تنشّق الدخان السام الناجم عن إحراق متجر في العاصمة ال​تشيلي​ة، فيما توفي شخص آخر متأثّرًا بجروح أُصيب بها خلال اشتباكات مع الشرطة، لترتفع إلى أربعة قتلى حصيلة موجة جديدة من أعمال ​العنف​ في تشيلي، الّتي تشهد أزمة اجتماعيّة.

وكانت الاحتجاجات الّتي اندلعت في تشرين الأول 2019، وبدأت على خلفيّة زيادة سعر بطاقة المترو، قد هدأت على ما يبدو خلال عطلة الصيف في تشيلي. لكن سُجل هذا الأسبوع، ارتفاع في وتيرة الإحتجاجات العنيفة. وقامت مجموعة من مثيري الشغب بنهب وإحراق متجر في جنوب سنتياغو في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة.