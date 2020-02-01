حاتمي: الضغوط الأميركية القصوى سياسة فاشلة وشعب إيران لن يستسلم لأطماع الإستكبار

أكّد وزير الدفاع الإيراني العميد ​أمير حاتمي​، أنّ "الشعب الإيراني المقاوم لن يرضخ أو يستسلم لأطماع الهيمنة والإستكبار مطلقًا". وشدّد في تصريح على أنّ "الضغوط الأميركية القصوى سياسة فاشلة ولا جدوى منها"، لافتًا إلى أنّه "إذا أراد الإستكبار تجاوز الخط الأمني للشعب ومبادئه السامية، فإنّه سيواجه ردًّا مؤلمًا لأبناء الشعب الغيارى في ​القوات المسلحة​". وركّز على أنّ "الشعب الإيراني سيجتاز المشاكل الراهنة مرفوع الرأس وسيحقّق النجاح بالتأكيد".

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