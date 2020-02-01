أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنّ "5 طائرات تابعة للقوة-الجو فضائية الروسية تشارك في إجلاء المواطنين الروس من ​الصين​"، موضحةً أنّ "الأطباء العسكريون والمتخصّصون في وزارة الدفاع الروسية في مجال علم الفيروسات سيكونون على متن كلّ طائرة من مجموعة الطائرات، لإجلاء المواطنين الروس من الصين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: 5 طائرات عسكرية تشارك بإجلاء المواطنين الروس من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.