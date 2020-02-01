الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته على الحدود السورية

ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "​القوات المسلحة التركية​ أرسلت تعزيزات عسكريّة جديدة إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية". وأوضحت أنّ "قافلة تضمّ عربات مدرعة ومعدات عسكرية، وصلت إلى منطقة إصلاحيّة في ولاية ​غازي عنتاب​، وسط حماية مشدّدة، على أن تتّجه نحو الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود في ولاية هطاي جنوبي البلاد". ولفتت إلى أنّ "​الجيش التركي​ أرسل أيضًا قافلة مؤلّفة من 15 عربة، تضمّ مدافع، وناقلات مدرعة للجنود، من مختلف الوحدات العسكرية في أرجاء البلاد. وقد وصلت القافلة إلى منطقة قيرقهان في ولاية هطاي، حيث ستتّجه لتعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية".

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