الخارجية السعودية: بلادنا ستبقى دوما داعمة لخيارات الشعب الفلسطيني

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "​السعودية​ تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​، وأنها ستبقى دوما داعمة لخيارات الشعب الفلسطيني، وأن جهود ​السلام​ يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني"، لافتاً الى ان "السعودية مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في السياسة الخارجية للسعودية".

هذا وعقد مجلس ​جامعة الدول العربية​، الاجتماع غير العادي على مستوى وزراء الخارجية برئاسة ​العراق​ بمقر الجامعة في ​القاهرة​، وذلك لمناقشة الموقف العربي من الخطة الأميركية للسلام التي نشرها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.