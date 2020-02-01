خارجية البحرين: نقدر خطة ترامب للسلام ونتطلع لمفاوضات مباشرة بين الجهتين

أعلن وزير الخارجية ​البحرين​ي خالد بن أحمد، في كلمته باجتماع وزارء الخارجية العرب الطارئ الذي عقد اليوم بمقر ​الجامعة العربية​ في ​القاهرة​ ان "الخطة التي تقدم بها ​ترامب​ نقدرها ونعرب عن تطلعنا للنظر فيها ودراسة إيجابياتها والعمل على بدء مفاوضات مباشرة بين الجهتين"، مجدداً التأكيد على "موقف البحرين الثابت والراسخ من ​القضية الفلسطينية​ ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل لحل شامل وعادل للقضية"، مشدداً على "ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 وأن تكون ​القدس الشرقية​ عاصمة لها"، مؤكدا "أهمية أن يتحمل ​المجتمع الدولي​ مسؤولية ألا يتم تمرير أي قرار من جانب أحادي".

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