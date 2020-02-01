ماكرون يزور لندن في حزيران المقبل

توجّه الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، إلى البريطانيين بالقول: "أصدقائي البريطانيين الأعزّاء، تغادرون ​الاتحاد الأوروبي​ لكنّكم لا تغادرون ​أوروبا​".

وركّز في رسالة مفتوحة نُشرت في صحيفة "ذي تايمز أوف لندن"، على أنّ "الفرنسيين يعرفون ما الّذي يدينون به للبريطانيين الّذين منحوا جمهوريتنا فرصة لتعيش. أنا قادم إلى لندن في حزيران المقبل لمنح المدينة وسام ​جوقة الشرف​، تكريمًا للشجاعة الهائلة الّتي أظهرها البلد بأسره والشعب".

وأكّد ماكرون أنّ "​بريطانيا​ كانت لاعبًا رئيسيًّا في المشروع الأوروبي. لاعب أكثر تأثيرًا ممّا تخيّل البريطانيون أنفسهم"، مشيرًا إلى أنّه "هذا العام يتمّ إحياء ذكرى مرور 80 عامًا على دعوة ​شارل ديغول​ في 18 حزيران عام 1940 من لندن، الّتي هرب إليها مع سهولة الوصول إلى السوق الأوروبي سيعتمد على درجة قبول قواعد الاتحاد الأوروبي، إذ لا يمكننا السماح بتطور أي منافسة مضرّة بيننا".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًّا منذ منتصف ليل الجمعة.