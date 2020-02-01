الخارجية الأميركية: نرى تحسنا في حقوق الإنسان والديمقراطية في بيلاروسيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في مؤتمر صحفي، أن "​واشنطن​ ترى تحسنا في وضع حقوق ​الإنسان​ وتطور الديمقراطية في ​بيلاروس​، وان ​اميركا​، تعطي الأولوية لهذه القضية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني- في جميع أنحاء ​العالم​، وان حل مسألة رفع العقوبات عن بيلاروسا يعتمد على التقدم المحرز في هذا المجال"، معرباً عن "أمله بأن تقوم واشنطن في ​المستقبل​ القريب بتعيين سفيرها في ​مينسك​".

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