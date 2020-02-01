أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​السلطة​ ما زالت تعتمد النهج نفسه تبحث اقتطاع قسم من مدخرات الناس وتدفعهم ثمن فسادهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: السلطة تبحث اقتطاع قسم من مدخرات الناس وتدفعهم ثمن فسادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.