دياب شكل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

أعلن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ "تشكيل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس ​الكورونا​ برئاسة الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلي الإدارات والأجهزة المنتدبين لعضوية اللجنة الوطنية لوضع خطط طوارىء لمواجهة الكوارث على انواعها"، موضحاً ان "مهام اللجنة هي توحيد جهود الإدارات والوزارات المعنية في الإستعداد لمواجهة امكانية انتشار الفيروس، تحديد سيناريوهات انتشار الفيروس والتدابير الإحترازية في المرافق العامة، وتقويم القدرات الوطنية الموجودة لإحتواء الحالات في حال اكتشافها وقدرة ​المستشفيات​ و​وزارة الصحة​ والأجهزة المعنية على الإستجابة، وتحديد الإحتياجات على الصعيد الوطني في حال تفشي الفيروس واعداد خطة للتواصل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات مكافحة الأوبئة العابرة للحدود وتحديد آلية طلب المساعدات الخارجية عند الحاجة، ونشر المعلومات الدقيقة على المواطنين عبر كافة وسائل التواصل المرئي والمسموع ووسائل التواصل الإجتماعي".

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